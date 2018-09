Silber-Kurs: Aktuell ein schwieriges Investment – Videoanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wie Gold befindet sich Silber in einem intakten Point & Figure Verkaufssignal und sollte auch momentan eher von der Aussicht auf weiter fallende Kurse angegangen werden. Mit welchen Kursziel Sie auf der Unterseite rechnen können und wo sich gute Einstiegsmarken ergeben, das erläutere ich Ihnen in diesem Video. Ich nenne Ihnen natürlich auch die Marke, ab der die Bullen wieder am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.