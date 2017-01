Silber- Können Trumps Pläne den Silberpreis stützen? (Silver Wheaton, Hecla Mining, Coeur Mining, First Majestic Silver)

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Wheaton":

der Silberpreis sieht aus der markttechnischen Perspektive etwas weniger freundlich aus als der Goldpreis. Während der Goldpreis auf Wochenbasis über seinem ersten relevanten Widerstand bei 1.200 US-Dollar je Feinunze schließen konnte, blieb der Silberpreis in der vergangenen Woche unter 17,50 US-Dollar je Feinunze. Dazu muss man allerdings auch anmerken, dass es im Gegensatz zum Goldpreis bereits der zweite wichtige Widerstand wäre. Wie dem auch sei, dieser Widerstand bleibt nach wie vor unüberwunden.

Trump macht ernst

Der Goldpreis fand nach der Amtseinführung Trumps Unterstützung, da der US-Dollar schwächelte aufgrund der Unsicherheit über den weiteren Verlauf seiner Politik. Dieser Umstand unterstützt sicherlich auch den Silberpreis. Im Laufe des ersten Handelstages kündigte Trump weitere Maßnahmen an. Dazu gehören Zölle, geringere Unternehmenssteuern sowie eine weitreichende Deregulierung. Dass es zu Neuverhandlungen des NAFTA-Abkommens kommen wird, war bereits am vergangenen Freitag bekannt geworden. Kurzzeitig stützten diese Aussagen den US-Dollar. Das ist grundsätzlich erst einmal negativ für den Silberpreis. Die Ankündigungen konnten bis jetzt (23.01.2017) an dem aktuellen Korrekturtrend des US-Dollar aber nur wenig ändern, weshalb der Silberpreis unterstützt bleiben sollte. Werden Anleger allerdings bezüglich der Pläne zuversichtlicher und der US-Dollar steigt wieder an, so könnte das den Silberpreis erneut bremsen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

