Silber: Jetzt fehlt nicht mehr viel! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, MAG Silver, Minco Silver, Impact Silver, Klondike Silver, TriMetals Mining)

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Lieber Leser,

der Silberpreis stellt sich aus der markttechnischen Perspektive als sehr interessant dar. Wir haben in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass der Ausbruch aus der mittelfristigen Korrekturtrendlinie erfolgen könnte. Sie verläuft bei 18,00 US-Dollar je Feinunze. Dieser Ausbruch ist auch per Wochenschlusskurs erfolgt.

Allerdings fehlt zum technischen Ausbruch noch eine Kleinigkeit. Der 200-Wochendurchschnitt verläuft ein wenig oberhalb des Ausbruchsniveaus und der Kurs schloss in der vergangenen Woche noch darunter. Es wird daher nun interessant zu sehen, ob der Ausbruch in dieser Woche erfolgen kann.

Nettolongs der Spekulanten steigen weiter

Im Gegensatz zum Gold ist die Anzahl der Nettolong-Kontrakte auf den Silberpreis im Commitments of Traders Report auch in den vergangenen zwei Wochen gestiegen und bestätigt somit die Überpreformance von Silber zu Gold an. Per letzte Woche Dienstag stieg die Nettolong-Position um 6.500 Kontrakte. Seit Januar konnte ein stetiger Anstieg der Nettolong-Positionen um 23.550 Nettolong-Kontrakte verzeichnet werden. Zum Vergleich: Nettolong-Gold-Kontrakte stiegen im selben Zeitraum um lediglich 13.200.

DAX Absturz in Kürze!

Schwarze Liste 2017: Diese Aktien müssen Sie jetzt sofort verkaufen. Der Totalverlust droht, denn Achtung: Wenn Sie diese Aktien im Depot haben, müssen Sie JETZT handeln.

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse