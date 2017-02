Silber: Jetzt auf Ausbruch achten! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, MAG Silver, Minco Silver, Impact Silver, Klondike Silver, TriMetals Mining)

Weitere Suchergebnisse zu "Sulzer":

wir haben den Silberpreis in den letzten Tagen genau im Blick. Der Silberpreis bewegt sich aktuell sehr nahe seiner mittelfristigen Abwärtstrendlinie, die den seit Mitte letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend markiert. Hingegen hat der Goldpreis seine Trendlinie noch nicht erreichen können, was unsere Annahme bestätigt, dass der Silberpreis den Goldpreis nun wieder outperformen könnte.

Gold-Silber-Ratio ebenfalls vor Ausbruch

Zur Erinnerung: In einem bullischen Trend neigt Silber dazu, besser als der Goldpreis zu performen. Während eines Bärentrends bleibt jedoch der Goldpreis stabiler. Diese Beziehung kann man auch anhand der Gold-Silber-Ratio erkennen. Sie steigt in der Regel, wenn sich Gold und Silber in einem Abwärtstrend befinden und andersherum.

Im letzten halben Jahr hat die Gold-Silber-Ratio ihren Abwärtstrend konsolidiert. In diesem Zeitraum sind die Preise für Gold und Silber gefallen. Nun zeichnet sich ein Ausbruch aus dieser Konsolidierung nach unten ab, was auf erneut längerfristig steigende Gold- und Silber-Preise hindeuten könnte. Interessant wird es aber vor allem im Zusammenhang mit einem möglichen Ausbruch im Silberpreis aus dem mittelfristigen Abwärtstrend. Denn gleichzeitig verläuft in dem Preisbereich auch der 200-Wochendurchschnitt.

