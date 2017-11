Silber: Gold/Silver-Ratio mit negativen Signalen!

Liebe Leser,

der Silberpreis ist in gewisser Weise ein gehebeltes Investment in Gold. Ein gehebeltes Investment hat die Eigenschaft, bei starken Aufwärtstrends den Basiswert outzuperformen und bei starken Abwärtstrends underzuperformen. Anzumerken ist dabei, dass der Trend des Basiswertes, in diesem Fall des Goldes, die Richtung vorgibt. Insbesondere gilt dieser Zusammenhang in einer etwas längerfristigen Betrachtung. Gut darstellen lässt sich dies auch über die Gold/Silver-Ratio, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht.

Langfristiger Aufwärtstrend bleibt ungebrochen

Die Gold/Silver-Ratio befindet sich seit 2011 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Das bedeutet, dass der Goldpreis den Silberpreis seit dieser Zeit outperformt hat. Wie oben festgestellt, performt der Silberpreis aufgrund seiner Hebel-Eigenschaft dann schlechter als der Goldpreis, wenn der Goldpreis sich in einem Abwärtstrend befindet.

Abwärtstrend in Gold und somit Silber weiterhin intakt

Der Aufwärtstrend in der Gold/Silver-Ratio war im Jahre 2016 kurz davor, beendet zu werden. Doch wirklich gebrochen werden konnte er nicht. Die Ratio hatte zwar mehrmals entlang des 200-Wochen-Durchschnitts nachgegeben, doch die Nachhaltigkeit blieb jedes Mal aus. In diesem Jahr hat der Goldpreis den Silberpreis eindeutig outperformt, was dafür sprechen könnte, dass der Abwärtstrend im Goldpreis weiterhin intakt ist.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.