Silber: Gold-Silver Ratio fällt wieder – was heißt das?

im Rahmen unserer Silberpreis-Analyse schauen wir uns von Zeit zu Zeit die Gold-Silver-Ratio an. Diese gibt an, wie viele Unzen Silber pro eine Unze Gold gezahlt werden müssen. Steigt die Gold-Silver-Ratio, wird Gold gegenüber Silber teurer und umgekehrt. Ein starker mittelfristiger Abwärtstrend in der Gold-Silver-Ratio, wie wir ihn im vergangenen Jahr gesehen haben, deutet auf eine nachhaltige Erholung bei Edelmetallen hin. Warum? Weil bei nachhaltigen Trends der Silberpreis in der Regel den Goldpreis outperformt.

Jetzt doch Ausbruch nach unten?

Seit Mitte 2016 befindet sich dieser Trend jedoch in einer Konsolidierungsphase. Er fluktuiert zudem zwischen dem 100- und dem 200-Wochendurchschnitt. Der 200-Wochendurchschnitt konnte bisher nicht nachhaltig unterschritten werden. Der langfristige Aufwärtstrend in der Gold-Silver-Ratio, der seit 2011 besteht, ist also noch immer intakt und würde auch die starken Schwankungen beim Gold- und Silberpreis erklären. Denn in generell schwachen Marktphasen outperformt der Goldpreis den Silberpreis. Ein Kurs in der Gold-Silver-Ratio von unter 67,50 Silberunzen je Unze Gold könnte den Ausbruch nach unten bestätigen und den Silberpreis weiter unterstützen. Aktuell notiert die Gold-Silver-Ratio bei 68,85.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.