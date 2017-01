Silber- Gold-Silber-Ratio bleibt in der Konsolidierung gefangen (Silver Wheaton, Hecla Mining, First Majestic Silver, Coeur Mining)

Lieber Leser,

der Silberpreis weist in diesem Jahr weiterhin eine enge positive Korrelation zum Goldpreis auf. Die Gold-Silber-Ratio deutet keine besondere Überperformance von Silber zu Gold auf. Aktuell würde man demnach für eine Feinunze Gold 71,45 Feinunzen Silber bezahlen. Den tiefsten Stand erreichte die Gold-Silber-Ratio im aktuellen Trend, im Juli 2016 bei 65,64 Feinunzen Silber je Feinunze Gold. Erst, wenn die Ratio beginnt sich diesem Wert wieder anzunähern, würde es auf die Fortsetzung des längerfristigen Abwärtstrends in der Gold-Silber-Ratio hindeuten und damit den Silberpreis unterstützen.

In Zeiten steigender Preise performt Silber besser, in Zeiten fallender Preise schlechter

Der Silberpreis ist ein quasi gehebelter Goldpreis. Er neigt dazu in Zeiten starker Aufwärtstrends besser als der Goldpreis zu performen und in Zeiten fallender Trends schlechter. Demnach sollte die Gold-Silber-Ratio im Rahmen eines fallenden Preistrends (sowohl in Gold und Silber) tendenziell nach oben gerichtet sein. Der aktuelle kurzfristige Konsolidierungstrend in der Gold-Silber-Ratio macht das ebenfalls deutlich. Allerdings und längerfristig betrachtet, scheint der Abwärtstrend in der Gold-Silber-Ratio noch nicht beendet zu sein, was für verhältnismäßig stabile Gold-und Silberpreise spricht. Erst wenn die Konsolidierungsformation nach oben hin verlassen wird, könnte es ein Indiz dafür sein, dass die Gold-und Silberpreise weiter nach unten tendieren.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse