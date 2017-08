Silber – Gewinner der Woche?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Lieber Leser,

einige der Industriemetalle erleben derzeit ein Revival, siehe beispielsweise Kupfer oder Aluminium. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite wird beispielsweise für Kupfer eine Angebotsverknappung erwartet. Bei einigen anderen Metallen spielt jedoch eine erhöhte Erwartungshaltung an die Nachfrage eine Rolle. So soll z.B. der derzeitige Trend zur E-Mobilität hin die Nachfrage nach Metallen wie Aluminium, Kobalt und Lithium anheizen. Die Nachfrage nach Platinum soll hingegen aufgrund des Trends sinken. Die Automobilbranche ist der weltweit größte Abnehmer von Metallen und wenn hier ein anderer Wind weht, dann darf das auch in der Preisbildung von Metallen erwartet werden.

Silber profitiert derzeit von erhöhtem Risiko

Ob das auch für den Silberpreis gilt, darf zurzeit noch bezweifelt werden. Der Silberpreis gehört in dieser Woche dennoch zu den Gewinnern und steuert, wie auch der Goldpreis, einige wichtige technische Hürden an. Das zuvor unterschrittene Dreieck sowie der 100-Wochendurchschnitt wurden derweil wieder überschritten. Doch noch darf der Anstieg bezweifelt werden, denn es könnte sich wie auch im Goldpreis womöglich um Risikoaversion handeln. Die nächste wichtige Hürde umfasst einen Preisbereich zwischen 17,20-17,60 US-Dollar je Feinunze. Kann der Silberpreis diesen Widerstand überwinden, würde er damit gleichzeitig den 200-Wochendurchschnitt sowie das Konsolidierungsdreieck nach oben verlassen. Auch hier sollte der Schlusskurs auf Wochenbasis abgewartet werden.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.