Silber-Futures: Großspekulanten lösen Verkaufswelle aus

Dass der Silberpreis vor allem an den Terminmärkten „gemacht“ bzw. stark beeinflusst wird liegt auf der Hand. Jeder an der Commodity Exchange gehandelte Kontrakt bewegt schließlich den Gegenwert von 5.000 Feinunzen Silber. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission ihren aktuellen Stimmungsbericht für die Woche zum 5. März. Dabei gab es zwei Auffälligkeiten zu beobachten. Zum einen ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jörg Bernhard.