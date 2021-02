Silber-Futures: Auf Höhenflug dank #silversqueeze?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Silber-Futures stiegen am Sonntagabend sprunghaft an, da Spekulationen aufkamen, dass die von Reddit-Investoren angeführte Short-Squeeze-Rallye, die die Aktien von GameStop Corporation (NYSE:GME) und anderen in die Höhe trieb, sich auch auf den Edelmetallmarkt ausweitet.

März-Silber-Futures handelten bei Redaktionsschluss 5,34% höher bei $28,37. Die Futures schossen kurz nach der Markteröffnung um 8% in die Höhe.

Spot-Silber handelte bei Redaktionsschluss 4,61% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung