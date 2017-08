Silber: Fehlsignale sind vorprogrammiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Liebe Leser,

der Silberpreis war in diesem Jahr ganz bestimmt kein Freund von kurz-bis mittelfristig orientierten Tradern, die nach der Markttechnik agieren. Wie der Chart unten deutlich macht, hatte der Preis sowohl die langfristigen Durchschnittslinien auf Wochenbasis als auch das technische Muster des zulaufenden Dreiecks mehrmals nach oben überschritten. Und dennoch befand sich der Silberpreis in diesem Zeitraum in einem Abwärtstrend.

Fehlsignale waren vorprogrammiert

Es waren also nach der Markttechnik alles Fehlsignale, die bestimmt das eine oder andere Trading-Konto ruiniert haben, sofern man sich nur auf den Handel des Silberpreises fokussierte und nur nach der Markttechnik gehandelt hat. Daher auch immer wieder mein Einwand: Ja, die Markttechnik kann ein mächtiges Werkzeug im Trading sein. Der eigentliche Trick dabei ist aber, zu erkennen, wann die Markttechnik gute Signale liefern kann und wann eben nicht. Eine Fluktuation um die langfristigen Durchschnitte herum beispielsweise deutet in der Regel auf eine Konsolidierungsphase hin.

Das hatte ich auch bereits für den Goldpreis zum Ende des letzten Jahres festgestellt. Sofern das so ist, sind Fehlsignale sozusagen an der Tages- bzw. „Wochenordnung“, wenn man das Wochenkerzenchart analysiert. Das Handeln des Wertes sollte daher zwei Mal überlegt werden. Das hat sich aus meiner Sicht bisher nicht verändert. Aber wie sagt man so schön: Sich dafür zu entscheiden, einen Wert nicht zu handeln, ist ebenfalls eine Entscheidung.

Sentiment leicht bullischer

Per letzte Woche Dienstag hatte sich das Sentiment an der Terminbörse auf Nettobasis positiv aufgestellt. Es wurden 3.105 Kontrakte hinzugezählt. Davon wurden 914 Long-Kontrakte abgebaut und 4.019 Short-Kontrakte ebenfalls aufgelöst. Der Aufbau ging also auf den Abbau von Short-Kontrakten zurück. Insgesamt ist das der dritte Aufbau der Nettolongs infolge. Allerdings kein besonders großer.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.