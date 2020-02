Silber: Es geht immer schneller!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Obwohl die Silberpreise erst kürzlich die Marke bei 18 USD zurückerobern konnten, denken die Käufer derzeit überhaupt nicht daran, den Fuß vom Gas zu nehmen. Im Gegenteil, am Montag ging es mit den Preisen erneut um rund 2,3 Prozent aufwärts. Damit erreichen die Silberpreise ein Niveau von 18,91 USD und kratzen bereits an der Marke von 19 USD.



