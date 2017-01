Silber – Erstes Signal für eine Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Lieber Leser,

kurzfristig betrachtet erholt sich der Silberpreis mit dem Goldpreis auch in dieser Woche. Wir hatten in einer der technischen Analyse zu Silber angedeutet, dass der Silberpreis nach Möglichkeit nicht unter 15,50 US-Dollar je Feinunze fallen sollte. Das ist zunächst mal auf kurzfristiger Basis, mit einem etwas schwächeren US-Dollar sowie erhöhten Risiken aus China abgewendet worden.

Auf Tagesbasis Ausbruch

In der Regel sollte man nur Wochencharts betrachten, wenn man relevante Trends, Widerstände und Unterstützungen identifizieren möchte. Wenn es aber um die Identifikation von Erholungen oder kurzfristigen Trends und Korrekturen geht, ist es manchmal sinnvoll die Kursentwicklung auf Tageskerzenbasis zu analysieren. Nicht selten kommt es dabei vor, dass ein kurzfristiger Trend überwunden wird und damit eine größere Erholung eingeleitet wird. Solch einen Fall sehen wir aktuell im Silberpreis. Auf Tagesbasiskerzen wurde die Trendlinie, die die letzten relevanten Hochs aus November und Dezember 2016 miteinander verbindet, überschritten. Sie verläuft derzeit bei 16,31 US-Dollar je Feinunze. Wie immer sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Tagesschlusskurs oberhalb dieses Preisniveaus liegt. Erst dann gilt der Ausbruch als bestätigt.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse