Silber: Erholung lässt auf sich warten!

In den letzten Tagen war von so manchem Analysten zu hören, dass Silber kurz vor einer Erholung stehen könnte. Selbst sinkende Goldpreise stünden dem nicht unbedingt im Weg. Es wäre für den Rohstoff auch jetzt noch möglich, sich im Kurs zu verbessern, für den Moment müssen die Anleger aber weiter geduldig sein. Am Montag folgte der Silberpreis zuletzt dem Beispiel des ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.