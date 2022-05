Silber: Die Erholung lässt auf sich warten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Während der Goldpreis ich in den letzten Monaten auf einem hohen Niveau festgebissen hat und stellenweise sogar neue Rekorde erzielen konnte, war es um den Preis von Silber deutlich schlechter bestellt. Schon seit über einem Jahr befindet das Edelmetall sich in einem unschönen Abwärtstrend, welcher die Preise um gute 20 Prozent in die Tiefe beförderte. Weder die hohe Inflation noch… Hier weiterlesen