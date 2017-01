Silber- Diese Minenwerte sind die besten (3)! (Hecla Mining, First Majestic Silver, Pan American Silver, Tahoe Resources, Coeur Minig)

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

in dieser Reihe, stellen wir einige Minenwerte vor, die Sie kennen sollten, wenn Sie überlegen am Silberpreis zu partizipieren. Im zweiten Teil der Reihe haben wir uns für die ausgewählten Minenwerte Coeur Mining (+268 %), Hecla Mining (+177 %), First Majestic Silver (+123%), Pan American Silver (+123 %) und Tahoe Resources (+7 %), das Produktionswachstum per Q3 2016 und die Prognosen für 2016 angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass das Produktionswachstum von Hecla Mining am positivsten ausgefallen ist. Dennoch, bei den Prognosen haben so gut wie alle im Laufe des Jahres ihre Prognosen für das Produktionswachstum entweder angehoben oder zumindest beibehalten. Da es für Minenwerte sehr wichtig ist bei niedrigen Kosten zu produzieren, um trotz niedriger Silberpreise Gewinne zu erwirtschaften, schauen wir uns an, in wie fern die einzelnen Minenbetreiber es geschafft haben, die Produktionskosten im vergangenen Jahr zu reduzieren.

Kostenreduzierungen nicht bei allen Minenbetreibern

Hecla Mining hat die Prognosen für die Produktionskosten von 4,75 auf 4,00 US-Dollar je Unze gesenkt. Tahoe Resources operiert per Q32016 mit 8,86 US-Dollar je Unze an Produktionskosten. Obwohl im Vergleich zu HM hoch, sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gefallen. First Majestic Silver produziert mit 10,52 US-Dollar eine Unze Silber. Im Vergleich zum Vorquartal fielen die Kosten um 4 %. Coeur Mining gehört neben First Majestic Silver zu den Produzenten, die unter hohen Kosten produzieren, dafür aber ein geringeres Produktionswachstum aufweisen. Die Produktionskosten bei CM belaufen sich in Q32016 auf 16,50 US-Dollar je Unze und liegen damit 8,5 % höher als im Vorjahresquartal. Pan American Silver produziert derzeit mit 6,34 US-Dollar je Unze und damit mit 61 % weniger an Kosten als im Jahr zuvor.

Im nächsten Beitrag schauen wir uns die finanzielle Lage bei den Minenbetreibern an.

