Silber: Diese Entwicklung könnte den Preis stützen!

der Silberpreis kann sich mit dem Rückenwind der leichten Erholung im Goldpreis ebenfalls erholen. Das FOMC-Protokoll schürte Sorgen darüber, dass die Prognosen der FED für die Zinsschritte im Jahr 2018 womöglich bald revidiert werden könnten. Der US-Dollar Index baute seine Verluste infolgedessen aus und unterstützte damit die Preise für Edelmetalle. Der Silberpreis weist eine sehr hohe positive Korrelation zum Goldpreis auf, insofern macht es wenig Sinn, hier andere Gründe für die Preisentwicklung zu suchen. Insbesondere in diesem Jahr hat der Goldpreis besser performt als der Silberpreis.

Abwärtstrend bleibt ungebrochen

Charttechnisch betrachtet bleibt der langfristige Abwärtstrend im Silberpreis ungebrochen und deutlich ausgeprägter als im Goldpreis, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Das bestätigt auch die langfristige Entwicklung der Gold/Silver-Ratio, die in dem selben Zeitraum einen robusten Aufwärtstrend anzeigt. Der Turnaround-Versuch, der zu Beginn des vergangenen Jahres startete, konnte jedoch bisher keine Nachhaltigkeit beweisen. Nun suchen beide Preise (für Gold und Silber) eine Richtung. Wenn man nach der Definition der Charttechnik geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf die Fortsetzung des Abwärtstrends höher.

Fundamental betrachtet könnte eine Chance auf Ausbruch bestehen

Aus der fundamentalen Betrachtung heraus gibt es eine Konstellation, die den Trend tatsächlich beenden könnte. Und das ist eine lockere Geldpolitik bei gleichzeitig steigender Inflation. Wie das FOMC-Protokoll andeutete, ist man sich bei der FED nicht einig darüber, warum die Verbraucherpreise nur verhalten steigen. Damit gibt man offen zu, dass die FED- Prognosen durchaus falsch liegen können. Das eröffnet der oben genannten Konstellation eine gewisse Chance auf das Eintreffen. Die Lage bleibt angespannt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.