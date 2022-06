Silber: Der Crash bleibt (noch) aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Der Silberpreis steht schon seit einer ganzen Weile unter Druck, was nicht zuletzt auf immer wieder aufkommende Zinssorgen zurückzuführen war. Die sind nach der jüngsten Ankündigung einer Zinswende durch die EZB aktueller denn je, doch der große Crash beim Silber blieb bisher noch aus. Auch wenn das Edelmetall sich in der laufenden Woche wieder verbilligt hat, so halten die Bullen… Hier weiterlesen