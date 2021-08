Silber: Die Chancen auf einen Ausbruch stehen gut

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberkurs konnte trotz aller Erwartungen die Marke von 30 US$ nicht knacken. Wird der Silberpreis erneut manipuliert? Oder was ist hier los? Darüber erfährst Du mehr im neuen SD TALK.

Der Silberpreis droht auszubrechen, wurde aber bislang knapp unter der Marke von 30 US$ zunächst zurückgeworfen. Was geht da vor sich? Unser Rohstoff-Experte Andreas weiß, ob die Wall Street das funkelnde Edelmetall erneut manipuliert oder ob der Silberpreis nun Anlauf für seinen fulminanten großen Ausbruch ...





