Silber: Ausbruch aus dem Trauertal?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Aussichten für Silber fallen kurz vor dem Wochenende endlich wieder etwas freundlicher aus. Das Edelmetall konnte sich am Donnerstag bereits sichtbar erholen und dieser Trend setzt sich im frühen Handel am Freitag mit Zugewinnen in Höhe von 0,58 Prozent weiter fort. Die Feinunze wird jetzt zu je 14,40 USD gehandelt, womit die Gefahr eines Abrutschens unter 14 Euro für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.