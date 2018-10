Silber: Auf den Spuren der großen Schwester!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

An den Märkten wird Silber oft und gerne als die kleine Schwester des Goldes bezeichnet. Tatsächlich stehen die Kurse der Edelmetalle in einer bemerkenswerten Abhängigkeit. So wundert es auch nicht, dass es mit den Silberpreisen am heutigen Dienstag bis zum Mittag um 0,13 Prozent bergab ging. Nachdem der Goldpreis unter die Linie von 1.200 USD gefallen ist und seither weiter abwertet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.