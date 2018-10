Köln (ots) - Anfang des neuen Jahres geht es bei VOX mit derPersonality-Doku "6 Mütter" in die dritte Runde. Entertainerin undVierfach-Mutter Ute Lemper ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeberinder neuen Folgen. So empfängt sie die fünf Promi-Mamas Sila Sahin,Sarah Kern, Jessica Stockmann, Anouschka Renzi sowie Elna-MargretPrinzessin zu Bentheim und Steinfurt, die von VOX dabei begleitetwerden, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenzunter einen Hut bekommen. Bei einem Treffen sehen sich die sechsPromi-Damen gemeinsam Ausschnitte aus ihrem Leben an. Kontroverssprechen die "6 Mütter" dabei über ihren Alltag mit Kindern undtauschen sich über ihre Glücksmomente und Sorgen aus.Die Mütter:Sie haben Kinder im Alter von 0 (Sila Sahin) bis 25 Jahren (SarahKern) und stehen für unterschiedliche Lebensentwürfe:Schauspielerin Sila Sahin ist gerade zum ersten Mal Mama geworden.In "6 Mütter" spricht sie über die Schwangerschaft und über ihreSorgen nach einer Fehlgeburt.Wie schwer ist der Spagat als Alleinerziehende zwischen einemNeustart mit ihren zwei Söhnen im Ausland und dem Job alsModedesignerin in Deutschland? Designerin Sarah Kern nimmt dieVOX-Zuschauer bei den ersten Schritten in ihr neues Leben mit.Jessica Stockmann, selbstständige Unternehmerin in derImmobilienbranche und alleinerziehende Mutter, pendelt mit ihren zweiTöchtern zwischen Monaco und Hamburg.Wie eng und symbiotisch sollte eine Mutter-Tochter-Bindung sein?Anouschka Renzi und ihre 20-jährige Tochter befinden sich in einemAbnabelungsprozess.Von der Bürgerlichen zur Prinzessin: Elna-Margret Prinzessin zuBentheim und Steinfurt bringt ihr zweites Kind per Hausgeburt imSchloss zur Welt.VOX zeigt die Personality-Doku "6 Mütter" Anfang 2019. Produziertwird die Reihe von Endemol Shine Germany.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin BechtoldtTelefon: 0221-456 74404Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell