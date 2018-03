Sila Nano gibt Partnerschaft und Werkstofftechnologie für Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation bekannt

Die BMW Group und Sila Nanotechnologies wollen mit vereintenKräften die Produktion von Elektrofahrzeugen der nächsten GenerationvorantreibenAlameda, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Sila Nanotechnologies(http://www.silanano.com/) ("Sila Nano"), Entwickler und Herstellervon Materialien für neue Maßstäbe in der Battertechnologie, gab heuteeine Partnerschaft mit der BMW Group bekannt.Die BMW Group engagiert sich bereits seit geraumer Zeit, dieweltweiten Erwartungen an die Elektromobilität durch Innovationenweiter nach oben zu schrauben. Dies zeigt sich nicht nur durch daswachsende Angebot an fortschrittlichen Elektromodellen, sondern auchdurch die renommierte unternehmensinterne Forschung und Entwicklung.BMW erfüllt die zukünftige Nachfrage der Verbraucher nachElektrofahrzeugen mit großer Reichweite, indem das Unternehmen schonheute neue Schlüsseltechnologien integriert.Damit wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien den zukünftigenZielsetzungen des Automobilbereichs gerecht werden, bedarf esweiterer Fortschritte und Entwicklungen. Die herkömmliche, umfassendoptimierte Chemie (Graphitanoden, Lithium-Metalloxid-Kathoden) stößtinzwischen an ihre technischen Grenzen. Für deutlicheLeistungssteigerungen bei einem hohen Maß an Sicherheit ist einWechsel zu einer neuen Generation von Werkstoffchemie erforderlich -und zwar einer mit höherer Speichereffizienz, die selbst beikonventionellen Zellfertigungsprozessen wirtschaftlich ist.Das Team von Sila Nano konzentriert sich auf die Entwicklung undVermarktung von Batteriematerialien der nächsten Generation. Zu denersten Produkten gehört eine Reihe von Silizium-dominiertenAnodenmaterialien, die herkömmliche Graphitelektroden ersetzen. DieseMaterialen funktionieren bereits heute und sorgen für eine hoheLebensdauer, sehr geringes Ausdehnen und eine hohe Energiedichte inBatteriezellen der nächsten Generation. Die Materialen von Sila Nanosind für bestehende Batterieproduktionsprozesse geeignet und könnenin großen Mengen kostengünstig hergestellt werden.Für schnelleren Fortschritt arbeitet die BMW Group bereits seitlängerem zusammen mit Sila Nano an der Entwicklung des SilaNano-Silizium-Anodenmaterials für den Automobilmarkt. Die beidenUnternehmen arbeiten mit vereinten Kräften daran, die bahnbrechendeTechnologie von Sila Nano anzuwenden und so die für leistungsstarkeElektrofahrzeuge benötigte Performance und industrielle Nutzung zuerzielen."Wir bei Sila stellen Batteriematerialien der nächsten Generationbereit, welche die Speicherung von Energie verbessern, keine Änderungbei der Batterieherstellung erfordern und eine wirtschaftlicheMassenfertigung ermöglichen", so Gene Berdichevsky, CEO von SilaNano. "Diese Innovationen werden Anfang der 2020er Jahre einen neuenLeistungsstandard für Elektrofahrzeuge setzen."Sila Nano verzeichnet starkes Wachstum und erweitert daher seineTeams am Unternehmenshauptsitz in der San Francisco Bay Area, anweiteren Produktionsstandorten sowie in Europa und Asien, umzahlreiche Kunden und Partner auf dem Automobil- und Verbrauchermarktzu bedienen.Mehr zu Sila NanotechnologiesSila Nano entwickelt Materialien, die einen neuen Batteriestandardsetzen. Durch neue Werkstoffchemie schafft Sila Nano die Grundlagefür leichtere, sicherere Batterien mit höherer Energiedichte zurbreiten Anwendung in Elektrofahrzeugen und intelligenteren tragbarenElektronikgeräten mit höherer Lebensdauer. Zudem ermöglicht sie eineweitergehende Nutzung erneuerbarer Energien. Sila Nano, mitUnternehmenshauptsitz im kalifornischen Alameda, wurde 2011 vonSilicon-Valley-Batterieingenieuren und einem Professor fürWerkstoffwissenschaften des Georgia Institute of Technologygegründet. Zu den Investoren des Unternehmens gehören BessemerVenture Partners, Matrix Partners und Sutter Hill Ventures. WeitereInformationen finden Sie auf www.silanano.com.Pressekontakt:Michael IngallsNatron Communications für Sila Nanotechnologies+1 (415) 888-3314michael@natroncomm.comBusiness-Development-Kontakt:Craig WeichSila Nanotechnologiescraig@silanano.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/650742/Sila_Nanotechnologies_logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Sila Nanotechnologies, übermittelt durch news aktuell