Siklu stellt Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunklösung im mmWave Bereicht vor

Fort Lee, New Jersey (ots/PRNewswire) -MultiHaul(TM)-Lösung nutzt die Störungsimmunität undCyber-Sicherheit der MillimeterwelleSiklu (http://www.siklu.com) Inc., der Weltmarktführer für mmWaveRichtfunklösungen, präsentiert Multihaul(TM), die erstePunkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunklösung im mmWave Bereich für diedrahtlose Anbindung von 5G und Überwachungsnetzen. Der mmWaveRichtfunk Multihaul(TM) erweitert die Multi-Gigabit-Produktlinie vonSiklu um eine einfach zu installierende, störungsimmune undcybersichere Lösung für Hochgeschwindigkeitsvideoüberwachungsnetze,Smart Cities und das Internet of Things (IoT).Siklu ist führend bei der Entwicklung von Richtunk im mmWaveFrequenzband mit einer kompletten Palette vonPunkt-zu-Punkt-EtherHaul(TM)-Richtfunkgeräten für die Konnektivitätauf Straßenebene und auf dem Dach, die eine Multi-Gigabit-Anbindungfür 5G Netze oder kommunale und gewerbliche Sicherheitsnetzwerke. DieLösungen von Siklu sind die am meisten eingesetzten mmWave Systemeder Welt und werden von über 130 Städten und führenden Dienstleisternauf der ganzen Welt eingesetzt.Im Gegensatz zu herkömmlichen Richtfunknetzen, die leicht abgehörtwerden können, nutzen Siklu-Richtfunkgeräte schmale Strahlenkeulen im60-80 GHz-mmWave-Spektrum um Informationen zu übertragen, was einestörungsfreie und gesicherte Kommunikationsinfrastruktur bietet.Die Multihaul(TM)-Lösung nutzt die keulenformende Technologie ineiner Punkt-zu-Multipunkt-Netzwerktopologie, die fürSystemintegratoren die Installation durch eine einzelne Personerlaubt. Die 90-Grad-Scan-Antenne der Lösung richtet automatischmehrere Endgeräte zu einer einzigen Basiseinheit aus und bindetmehrere Standorte an, während die Installationszeiten und dieGesamtbetriebskosten für die Endverbraucher stark reduziert werden.Die Fähigkeit des Multihaul(TM), viele verschiedene Geräte wie HD-und 4K-Videokameras und IoT-Sensoren anzubinden, trägt dazu bei, denAufbau eines Videoüberwachungsnetzwerks zu optimieren."Wir freuen uns sehr, innovativePunkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunkgeräte einzuführen, die im mmWaveFrequenzbereich arbeiten", sagte Eyal Assa, CEO von Siklu. "MitMultihaul(TM) und unserer EtherHaul(TM)-Punkt-zu-Punkt-Produktfamiliekönnen 5G-Dienstleister, Benutzer von Sicherheitslösungen undSystemintegratoren von der Schnelligkeit und Zuverlässigkeit vonFiber-like Richtfunkverbindungen profitieren."Siklu wird Multihaul(TM) auf der Fachmesse "Security Essen" derMesse Essen GmbH präsentieren, die vom 25. bis 28. September 2018stattfindet. Besuchen Sie Siklu am Genetec-Stand Nr. 5G30 in Halle 5,um eine Live-Demonstration zu erleben.Über Siklu Siklu stellt Multi-Gigabit Fiber-like Richtfunksystemeher für die Anwendung in innerstädtischen oder ländlichen Gebieten.Die Richtfunklösungen von Siklu arbeiten im mmWave Frequenzband undwerden von führenden Dienstleistern und Systemintegratoren genutzt,um drahtlose 5G-Gigabit-Anbindungen anzubieten. Darüber hinaus sindSiklu's Lösungen ideal für Smart-City-Projekte, die zusätzlicheKapazitäten wie Videosicherheit, WLAN-Backhaul und eine kommunaleNetzwerkanbindung über ein einziges Netzwerk erfordern. Tausende vonCarrier-Grade-Systemen von Siklu stellen weltweit störungsfreieLeistungen bereit. Diese Funkgeräte lassen sind einfach aufStraßenebene oder auf Dächern installieren und haben sich als idealeLösung für Netzwerke erwiesen, die einen schnellen und einfachenEinsatz von sicheren drahtlosen Fiber-like Verbindungen erfordern.http://www.siklu.com.Pressekontakt:Shiri ButnaruMarketing Manager, Siklushiri.b@siklu.comDave SumiVP MarketingSikludave.s@siklu.comOriginal-Content von: Siklu, übermittelt durch news aktuell