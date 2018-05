Sika setzt ao Generalversammlung auf den 11. Juni an

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Baar (awp) - Sika will in rund drei Wochen einen endgültigen Schlussstrich unter die langjährige Auseinandersetzung mit der Eignerfamilie Burkard ziehen. An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 11. Juni soll die Einheitsnamenaktie eingeführt werden.

Zudem soll die 5% Vinkulierung und das Opting-Out abgeschafft werden, wie Sika am Donnerstag mitteilt. Insbesondere diese beiden Regelungen in den Statuten von Sika hatten die Grundlage für die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten