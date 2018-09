Sika eröffnet neues Automobilkleberwerk in Mexiko

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Baar (awp) - Sika will von der wachsenden Autoproduktion in Mexiko profitieren. Der Bauchemiekonzern eröffnet ein neues Automobilwerk in Querétaro. Die neue Fabrik beinhaltet ein integriertes Logistikzentrum und produziert Akustiksysteme und Karosserieverstärker für den lokalen Markt.

In das neue Werk soll auch die mexikanische Niederlassung des Automobilzulieferers Faist ChemTec integriert werden, der Anfang 2018 von Sika übernommen wurde.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten