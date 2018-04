Sika eröffnet in Senegal eine Fabrik für Betonzusatzmittel

Baar (awp) - Sika erweitert die Produktionskapazitäten in Westafrika. Die Gesellschaft habe in Senegal eine Fabrik für Betonzusatzmittel eröffnet, teilte der Bauchemiekonzern am Montag mit. Zum Umfang der Kapazitäten und zu finanziellen Aspekten der Investitionen wurden keine Angaben gemacht.

Das neue Werk sei das erste im Land und solle später um eine Mörtelproduktion erweitert werden. Senegal sei eines der am stärksten wachsenden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten