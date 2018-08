Sika baut Präsenz im nahen Osten aus und eröffnet neue Fabrik in Dubai

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Baar (awp) - Der Bauchemiekonzern Sika befindet sich weiterhin auf Expansionskurs und eröffnet eine neue Fabrik in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Eine bestehende Produktionsanlage für Betonzusatzmittel wurden an den neuen Standort verschoben und erweitert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Neu installiert wurden in Dubai eine Mörtelanlage sowie ein Reaktor zur Herstellung von Polymeren als Grundlage für Betonzusatzmittel. Weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten