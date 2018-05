Sika, SWH und Saint Gobain einigen sich im Übernahmestreit

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Zürich (awp) - Sika, die Familienholding Schenker-Winkler (SWH) und Saint Gobain haben ihren Streit um die Kontrolle des Bauchemieunternehmens beendet. In einer "umfassenden Vereinbarung" wird die Beteiligung an dem Unternehmen und die Verteilung der Stimmrechte neu geregelt, wie es in einer Medienmitteilung am Freitag heisst. Zuvor hatte bereits die Financial Times über eine entsprechende Vereinbarung berichtet.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten