Sika-Papiere auch zu Wochenbeginn gesucht

Zürich (awp) - Die positive Stimmung für die Valoren des Bauchemiehersteller Sika hält auch zu Wochenbeginn an. Nach dem Kurssprung am vergangenen Freitag auf die Einigung auf den positiven Ausgang des Streit um die Kontrolle bei den Innerschweizern sogen am Montag positive Analystenvoten für Anschlusskäufe.

Bis um 09.10 Uhr ziehen Sika um 0,8 Prozent auf 8'195 Franken an, während der Gesamtmarkt (SMI) ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten