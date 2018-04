Sika-GV: Verwaltungsrat beschränkt SWH-Stimmrechte für wichtigste Punkte

Baar (awp) - Der Sika-Verwaltungsrat greift wenig überraschend zum gleichen Kniff wie an den letzten vier Aktionärsversammlungen, um eine Übernahme durch Saint-Gobain weiterhin zu verhindern. Auch an der Generalversammlung am (heutigen) Dienstag beschränkt er unter Berufung auf die Statuten das Stimmrecht der Sika-Erben auf 5% ihrer Namenaktien, wie Verwaltungsrats-Präsident Paul Hälg erklärte.

Konkret erfolgt die Stimmrechtsbeschränkung für die Wiederwahl der unabhängigen Verwaltungsräte, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten