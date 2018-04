Sika-Aktien werden vom Handel ausgesetzt

Zürich (awp) - Die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika werden per sofort vom Handel an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt. Der Handelsstopp dauert bis auf weiteres und erfolgte auf Anfrage von Sika, wie die SIX am Dienstag mitteilt.

Die SIX begründet Handelsaussetzungen grundsätzlich nicht, allerdings findet ab 13 Uhr die Generalversammlung von Sika in Baar statt. Seit längerem wird überdies das zweitinstanzliche Urteil ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten