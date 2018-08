Sika Aktie: Neuer Umsatzrekord erzielt!

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Sika hat im 1. Quartal einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Der Umsatz wuchs um 11,9%. Die Konsolidierung der 7 im letzten Jahr akquirierten Unternehmen hat mit einem Plus von 6,3% entscheidend zu der Steigerung beigetragen. In der Region EMEA liefen die Geschäfte mit einem Plus von 10,2% besonders gut. Das stärkste Wachstum verzeichnete das neue Segment Global Business (+20,9%). Es beinhaltet das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.