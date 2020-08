Sika Aktie: Den Nerv der Zeit getroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Sika hat für das abgelaufene Geschäftsjahr gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg trotz der negativen Wechselkurseffekte um 14,5% auf rund 8,1 Mrd SFr. In Lokalwährungen lag das Plus sogar bei 16,3%. Unterm Strich stieg der Gewinn um 10,1% auf 752 Mio SFr. Sika blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. So wurden zahlreiche Projekte realisiert, mit denen die Schlagkraft des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



