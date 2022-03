Sika Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Für die Aktie Sika aus dem Segment "Spezialchemikalien" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 31.03.2022, 01:02 Uhr, ein Kurs von 305.9 CHF geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sika entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sika-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 324,48 CHF mit dem aktuellen Kurs (308,8 CHF), ergibt sich eine Abweichung von -4,83 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (304,67 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,36 Prozent), somit erhält die Sika-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,03 % ist Sika im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,74 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,71 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,96 liegt Sika über dem Branchendurchschnitt (14 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 33,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.