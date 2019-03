Signiant stellt Jet vor, das neueste Produkt auf seiner SaaS-Plattform

Finanztrends Video zu



Lexington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Innovative neue Lösung ermöglicht schnelle, automatisierteDateiübertragungen für kleine und mittlere UnternehmenSigniant Inc (http://www.signiant.com/), seit vielen JahrenMarktführer für intelligente Dateiübertragung, stellt auf der NAB2019 ihr Produkt Jet vor: eine neue SaaS-Lösung, die den Transfergroßer Dateien zwischen geografisch verteilten Standortenautomatisiert und beschleunigt. JetTM von Signiant ist auf einfache"Lights-Out"-Anwendungsfälle ausgerichtet und erfüllt den wachsendenBedarf, skriptgesteuertes FTP durch eine schnellere, zuverlässigereund sicherere Alternative zu ersetzen.Jet nutzt die innovative SaaS-Plattform von Signiant, die auch dieweit verbreitete Media Shuttle-Lösung des Unternehmens unterstützt,die inzwischen von mehr als 400.000 Fachleuten zum Senden und Teilengroßer Dateien auf der ganzen Welt genutzt wird. Der strengkuratierte Funktionsumfang von Jet und der attraktive Preispunktermöglichen es kleinen und mittleren Unternehmen,System-zu-System-Workflows sowie den wiederkehrenden Datenaustauschmit Partnern einfach zu automatisieren."Jet erfüllt einen wachsenden Bedarf in der Industrie", so CoryBialowas, SVP Product Management bei Signiant. "Mit Media Shuttle hatSigniant gezeigt, dass SaaS-Innovationen die Leistungsfähigkeitunserer Technologie für Unternehmen jeder Größe nutzen können. Kundenstehen unter zunehmendem Druck, FTP und schwerfälligeBeschleunigungsprodukte der ersten Generation zu eliminieren, alsosuchten sie nach einem Begleitprodukt zu Media Shuttle fürautomatisierte Übertragungen. Jet erweitert unsere SaaS-Plattform umdiese Anwendungsfälle innerhalb der globalen Medienlieferkette."Wie alle Signiant-Produkte verwendet Jet ein proprietäresTransportprotokoll, das die Netzwerkleistung für eine schnelle undzuverlässige Übertragung großer Dateien unter allenNetzwerkbedingungen optimiert. In Verbindung mit unternehmensweiterSicherheit und Funktionen, die auf Medienprofis abgestimmt sind,ermöglichen die Produkte von Signiant in einer hybriden Cloud-Weltden globalen Fluss von Inhalten innerhalb und zwischen Unternehmen.Das Signiant-Portfolio umfasst nun die folgenden Angebote:- Manager+Agents(https://www.signiant.com/products/signiant-manager/) -Fortschrittliche Unternehmenssoftware für komplexe Netzwerke undWorkflows- Jet (https://www.signiant.com/products/jet/) - SaaS-Lösung für dieeinfache automatisierte Dateiübertragung von System zu System- Media Shuttle (https://www.signiant.com/products/media-shuttle/) -SaaS-Lösung zum Senden und Teilen großer Dateien- Flight (https://www.signiant.com/products/flight/) - SaaS-Lösungfür Transfers zu und von AWS und/oder Azure Public Cloud ServicesMedienunternehmen können ein einzelnes Produkt von Signianteinsetzen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, oder die verschiedenenProdukte für einen umfassenden Ansatz zur Verwaltung des Zugriffs aufInhalte, die sich in verschiedenen Speichertypen auf der ganzen Weltbefinden, kombinieren. Die Produkte von Signiant interagierenmiteinander sowie mit Drittprodukten im Ökosystem der Medientechnik.Informationen zu Signiant:Die Unternehmenssoftware von Signiant bietet den weltweitführenden Content-Erstellern und -Distributoren einen schnellen,zuverlässigen und sicheren Zugriff auf große Mediendateien,unabhängig vom physischen Speichertyp und -ort. Indem esautorisierten Personen und Prozessen ermöglicht, wertvolle Inhaltenahtlos auszutauschen - sowohl innerhalb als auch zwischenUnternehmen -, verbindet Signiant die globale Medienlieferkette.Weitere Informationen finden Sie auf der Websitehttp://www.signiant.com.Pressekontakt:Amy Swallowamys@bubbleagency.com+44(0)7872-831167Original-Content von: Signiant, Inc., übermittelt durch news aktuell