Signiant erwirbt Levels Beyond

Lexington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Die Leistungsfähigkeit einer SaaS-Plattform für die Optimierung von MedienworkflowsSigniant Inc. gab heute die Übernahme von Levels Beyond bekannt, dem Unternehmen, das hinter der als Reach Engine bekannten Software-Suite für Medien-Workflows steht. Das Talent und die Technologie von Levels Beyond werden genutzt, um die Funktionalität der marktführenden SaaS-Plattform von Signiant zu erweitern und neue Funktionen zur Vereinfachung und Modernisierung von Medien-Workflows hinzuzufügen.Margaret Craig, CEO von Signiant, kommentiert die zweite Übernahme des Unternehmens im Jahr 2021 mit dem einzigartigen Wertangebot einer einheitlichen, mandantenfähigen SaaS-Plattform für die gesamte Medienbranche. "Aufgrund unserer zugrundeliegenden Beschleunigungstechnologie und unserer breit gefächerten Rolle im globalen Medienfluss kann Signiant seinen Kunden eine Grundlage bieten, die verschiedene Herausforderungen in der Lieferkette effizient und in großem Umfang angeht. Unsere SaaS-Plattform hat eine kritische Masse, sie dient als Kern des B-to-B-Medien-Ökosystems und ist der ideale Ankerpunkt für angrenzende medienspezifische Funktionen" Das Unternehmen hat vor kurzem Lesspain Software übernommen, um die Organisation, das Auffinden und die Interaktion mit Medienbeständen zu erleichtern, und mit der Übernahme von Levels Beyond wird das Angebot von Signiant nun um eine Reihe konfigurierbarer Workflow-Bausteine erweitert.Mike Flathers, Chief Solutions Officer bei Signiant, fügt hinzu: "Die Medienbranche erwartet von Signiant Innovation und kreative Problemlösungen, und die Workflow-Orchestrierung ist reif für eine Umwälzung. Durch die Nutzung des Know-hows von Levels Beyond und der Leistungsfähigkeit der Signiant SaaS-Plattform können wir unseren Kunden genau das bieten, was sie sich wünschen - nämlich einen wesentlich leichteren, einfacheren und produktbezogeneren Ansatz für die Workflow-Implementierung. Die Branche verlangt nach erstklassigen Optionen und einem hohen Maß an Konfigurierbarkeit, aber komplexe einmalige Implementierungen können einfach nicht die notwendige Flexibilität und Größenvorteile bieten. Es wird großartig sein, das Team von Levels Beyond am Tisch zu haben, um uns bei der Verwirklichung unserer Vision zu unterstützenWichtige Mitglieder des Levels Beyond-Teams werden weiterhin in Denver ansässig sein, wo Signiant ein Entwicklungszentrum betreiben wird. Laut Art Raymond, dem Gründer von Levels Beyond, war die Entscheidung, sich mit Signiant zusammenzuschließen, klar. "Wir freuen uns, Teil eines wachstumsstarken, kundenorientierten Softwareunternehmens zu werden, das sich in der Medienbranche engagiert. Die Erfahrung von Signiant mit Cloud-nativen SaaS-Lösungen ist beispiellos, und das Team von Levels Beyond bringt ergänzende Fähigkeiten mit, darunter tiefgreifende Erfahrung mit Medien-Workflows und umfassendes Wissen über die Integration von Drittanbietern. Die Kombination wird unschlagbar sein." Raymond weist außerdem darauf hin, dass die beiden Unternehmen eine Reihe von Schlüsselkunden haben, die die Übernahme als äußerst interessant ansehen. "Die Kundenerwartungen an den Medientechnologie-Stack der nächsten Generation sind klar, und es gibt nur ein Softwareunternehmen in unserem Bereich, das die Anforderungen der Medienbranche an Flexibilität, Optionalität und Wirtschaftlichkeit erfüllen kann. Dies ist der perfekte Weg, um das Erbe von Levels Beyond bei der Lösung der schwierigsten Workflow-Probleme unserer Kunden zu erweitern."Über Signiant:Die Unternehmenssoftware von Signiant bietet Menschen und Systemen einen schnellen, zuverlässigen und sicheren globalen Zugang zu wertvollen Medienbeständen - unabhängig von Speichertyp und Standort. Unsere Cloud-native SaaS-Plattform Software Defined Content Exchange (SDCX) bildet die Grundlage für die Medientechnologie der nächsten Generation und optimiert den Content-Fluss innerhalb und zwischen mehr als 50.000 Medienunternehmen jeder Größe. Von der Erstellung bis zur Verteilung von Inhalten spielt Signiant eine entscheidende Rolle bei dateibasierten Workflows und Cloud-Upload/Download in der gesamten Medienlieferkette. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.signiant.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680236/Signiant_Acquires_LevelsBeyond_Social.jpgOriginal-Content von: Signiant, Inc., übermittelt durch news aktuell