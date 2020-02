Signet Jewelers: Kommt jetzt der Hammer?

An der Heimatbörse New York notiert Signet Jewelers per 16.02.2020, 10:13 Uhr bei 26.06 USD. Signet Jewelers zählt zum Segment "Fachgeschäfte".

Signet Jewelers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Signet Jewelers liegt mit einem Wert von 7,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 80 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 36,95. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für die Signet Jewelers sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 4 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Signet Jewelers aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 1 Hold, 2 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Signet Jewelers. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 21,8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -16,38 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 26,07 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Signet Jewelers-Aktie ein Durchschnitt von 18,54 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,07 USD (+40,61 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (22,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,44 Prozent Abweichung). Die Signet Jewelers-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Signet Jewelers erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.