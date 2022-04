Signet Jewelers Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Kurs der Aktie Signet Jewelers steht am 08.04.2022, 03:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 68.48 USD. Der Titel wird der Branche "Fachgeschäfte" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Signet Jewelers auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Signet Jewelers mit einer Rendite von 36,99 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74,81 Prozent. Auch hier liegt Signet Jewelers mit 37,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Signet Jewelers-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 81,4 USD. Der letzte Schlusskurs (66,94 USD) weicht somit -17,76 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (76,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,36 Prozent Abweichung). Die Signet Jewelers-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Signet Jewelers-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,03 Prozent liegt Signet Jewelers 2,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,85. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.