Signature Bank-Aktie: Was bringen die Krypto-Konten?

Signature Bank ist die IBD-Aktie des Tages. Die Geschäftsbank bewegt sich nach einem starken Gewinnbericht und Wachstum im Bitcoin-Geschäft um einen Kaufpunkt herum. SBNY-Aktien fielen am Mittwoch trotzdem leicht.

Die in New York ansässige Signature ist eine Full-Service-Geschäftsbank mit 36 Privatkundenbüros an der Ostküste der USA. Über die Tochtergesellschaft Signature Securities Group bietet die Bank ihren Kunden außerdem Investment-, Brokerage-, Wealth-Management- und



