Signal bei HUGO BOSS AG NA O.N.-Aktie? Kursgewinn verzeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Einige Aktionäre wird es freuen. Bei Börsenstart lag die HUGO BOSS AG NA O.N.-Aktie bei 70,16 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 70,06 Euro, veränderte sich also um 0,77 Prozent. Die MDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 70,60 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -8,44 Prozent. Der Vergleich zu den 12 Monatszahlen zeigt: HUGO BOSS ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.