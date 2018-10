Signal bei HEID. DRUCK-Aktie? Kursverlust verzeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Aktienkurs beim heutigen Handelsstart der HEID. DRUCK-Aktie lag bei 2,09 Euro. Wohin geht die Reise weiter? Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 2,08 Euro, veränderte sich also um -1,44 Prozent. Weil der aktuelle Kurs jetzt bei 2,05 Euro steht, liegt die SDAX -Aktie auf Monatsbasis bei einer Performance von -13,34 Prozent. Betrachtet man die letzten 12 Monate der Aktie, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.