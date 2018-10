Signal bei HAPAG-LLOYD AG NA O.N.-Aktie? Kursgewinn verzeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die HAPAG-LLOYD AG NA O.N.-Aktie startet mit 32,44 Euro in einen neuen Börsentag! Am Ende des letzten Handelstages lag der Schlusskurs bei 32,74 Euro. Das ergibt eine Veränderung um 0,00 Prozent. Insgesamt verschob sich die SDAX -Aktie auf Monatsbasis um -10,45 Prozent. Der aktuellste Kurs liegt bei 32,74 Euro. Der Vergleich zu den 12 Monatszahlen zeigt: HAPAG-LLOYD AG NA O.N. hat sich auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.