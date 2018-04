Signal bei DMG MORI SEIKI-Aktie? Kursverlust verzeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

Heute startete die DMG MORI SEIKI-Aktie mit 47,25 Euro in den Börsentag. Mit einer Performance von aktuell -0,53 Prozent lag der Schlusskurs gestern bei 47,00 Euro. Die SDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 47,00 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von 2,73 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat DMG MORI SEIKI sich um -0,48 Prozent verändert. Das Unternehmen arbeitet in der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.