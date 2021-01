Signal Advance Aktie: Wohl nur ein irres Missverständnis!

Die Aktie von Signal Advance Inc. gehört plötzlich zu einer der meistgesuchten Aktien am Markt. Auf finanztrends.info stehen die Papiere am Montagabend in der Liste gar auf Platz eins. Und kein Wunder: Die Signal Advance-Aktie hat nach einem unfassbaren Lauf schon vor dem Wochenende, allein am Montag an der Nasdaq noch einmal rund 350 Prozent auf mehr als 30 US-Dollar zugelegt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



