Signal Advance Aktie: Wann wachen auch die Letzen auf?!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das Börsenjahr ist noch jung – und hat seine größte Sensation wohl bereits hinter sich: Die Aktie von Signal Advance erlebte binnen weniger Tage an der Nasdaq einen unglaublichen Aufstieg von 0,33 US-Dollar noch Ende Dezember auf rund 40 Dollar an diesem Montag. Das war das eine. Die Papiere des kleinen US-Unternehmens erlitten am Dienstag jedoch einen ebenso irrsinnigen Absturz. Aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung