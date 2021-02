Signal-Advance-Aktie: Es wird immer kurioser!

Elon Musk hat sich in den letzten Jahren nicht nur zum reichsten Menschen der Welt gemausert. Er ist auch immer mehr zu einer wandelnden Manipulationsmaschine für die Aktienmärkte geworden. Selbst scheinbar unbedeutende Tweets des Tesla-Chefs und Space-X-Gründers können Werte aller Art in Windeseile in die Höhe schießen lassen.

Mittlerweile haben sich im Netz sogar schon Anlagestrategien entwickelt, die sich ganz um Elon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung