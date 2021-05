Sigmax.io führt einen innovativen Trading-Bot ein, der den Arbitrage-Handel vereinfacht

Shoebury, England (ots/PRNewswire) - Da der globale Ausblick für Kryptowährung und traditionelle Forex weiterhin schwer vorherzusagen ist, Arbitrage-Handel wird zunehmend sowohl von Neulingen als auch von erfahrenen Altcoin & Bitcoin-Händlern gleichermaßen verwendet, um die Transaktionsbelastung zu verringern und die Gewinne zu steigern.Sigmax.io - der innovative Arbitrage BotArbitrage-Trading ist eine weit verbreitete Strategie, um an globalen Währungsbörsen niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, und mit dem Potenzial, starke Renditen zu erzielen, ist ein beliebtes Werkzeug auf dem Markt.In der Vergangenheit mussten Trader nicht nur die Börsen- und Gebührenstrukturen, sondern auch die APIs genau kennen, um erfolgreiche Trades platzieren zu können. Das war bis jetzt.Der Bot, der Arbitrage Trading vereinfachtSigmax.io (https://www.sigmax.io/) ist ein innovativer neuer Trading-Bot, der das Spielfeld nivelliert - sein einfacher Algorithmus ermöglicht es Benutzern, mehrere Währungspaare gleichzeitig zwischen verschiedenen Börsen zu platzieren, um Preisunterschiede zwischen ihnen zu identifizieren und zu nutzen.Es ist einfach, mit der Sigmax.io-Plattform zu beginnen, alles, was Sie tun müssen, ist ein Konto zu registrieren (https://www.sigmax.io/auth/register.php), Kryptowährungen oder Fiat auf Ihre Brieftasche zu überweisen und auf Ihre Einnahmen zu warten. Benutzer sind auch in der Lage, Fiat-Währungen für den Handel zu verwenden und abhängig von Vermögenswerten können Gelder alle 24 Stunden abgehoben werden.Sigmax.io - Das erste Arbitrage-Tool für zeitgenössische Altcoin & BTC TraderBenutzer können ihr Konto mit einer Reihe von Währungen wie BTC, DOGE, ETH und USD einzahlen, um nur einige zu nennen - sobald das Konto aktiv ist und mit Geldern, sind Sie bereit, mit über 22 globalen Krypto-Börsen zu handeln, die unterstützt werden und 12.000 Märkte folgen, die dem Händler maximale Exponierung geben.Viele Kryptowährungsbörsen bieten die gleichen Währungspaare an, aber die Kurse zwischen ihnen können von 1% bis 15% variieren - für den Altcoin- oder BTC-Trader von heute bietet dies ein großes Ertragspotenzial. Der Sigmax.io Bot ermöglicht es Benutzern, durchschnittliche Gewinne von zwischen 2% und 7% an einem guten Tag zu genießen und Gewinne sind nur 24 Stunden nach dem Handel entnommen werden.Mit über 70 Altcoins und einer Handvoll etablierter Kryptowährungen einschließlich Bitcoin ist der Markt bestenfalls schwer vorherzusagen. Der Sigmax.io Bot ermöglicht es Benutzern, mehrere Währungspaare zu jeder Zeit zu tätigen - der Bot ist das perfekte Werkzeug, um den digitalen Devisenhändler von heute zu unterstützen, indem er Arbitrage-Trades vereinfacht und potenzielle Renditen erhöht.Genießen Sie maximale Renditen mit Sigmax.io und machen Sie den Arbitrage-Handel so einfach.Über Sigmax.io: Sigmax.io ist ein Arbitrage-Trading-Bot, der mehrere Paare zwischen zahlreichen Börsen mit Investmentfonds handelt, die von Benutzern auf der ganzen Welt hinterlegt und gesperrt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website (https://www.sigmax.io/) oder kontaktieren Sie uns.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1512717/Sigmax.jpgKontakt - Josh Wallis, contact@sigmax.io, josh@sigmax.io, +44 740 102 58 23Original-Content von: Sigmax.io, übermittelt durch news aktuell