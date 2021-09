Sigmatron International-Aktie: Kurioses Verhalten?

Bekanntgabe der Ergebnisse

Sigmatron International Inc. (NASDAQ:SGMA) stieg am Freitag nach Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 deutlich an.

Sigmatron meldete einen Quartalsgewinn von $2,06 pro Aktie, was einem Verlust von 21 Cents pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 85,7 Mio. US-Dollar, nach 60,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

