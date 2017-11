Sigmar Gabriel erwartet von Martin Schulz eine starken Fokus auf Europapolitik

Hamburg (ots) - Sigmar Gabriel plädiert auf der ZEIT MATINEE fürein stärkere Rolle Europas in der Welt: "Europa muss in die Weltgehen", so der Bundesaußenminister im Gespräch mit ZEIT-HerausgeberJosef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter. "Wenn unsere Kindernoch eine Stimme haben wollen in der Welt, dann muss das eineeuropäische gemeinsame Stimme sein", so Gabriel. Sonst werde "überuns entschieden und zwar in allen Feldern: Von der Handelspolitik biszum internationalen Frieden."Über die Aufgabe Deutschlands in der Welt bestünde aber auch hiernoch keineswegs ein Konsens. Nur Alexander Gauland und OskarLafontaine seien sich beim Mandat für Auslandseinsätze der Bundeswehrüberraschend einig gewesen: "In den letzten zwei Tagen desBundestages hatte ich manchmal den Eindruck, es gibt keinen großenUnterschied." Gabriel erläutert: "Wir haben gerade das Erlebnislinken Nationalismus auf beiden Seiten." Bei der Debatte ging es umdie Frage: "Sollen sich Deutschland und Europa in die Welt bewegenoder sollen wir uns aus der Welt zurückziehen? Und bei der Frage'Sollen wir uns zurückziehen?', waren sich Linkspartei und AfDabsolut einig."Bei der Präsentation von Ideen für Europa stehe es gerade 10:0 fürFrankreich gegenüber Deutschland. Gabriel sieht eine stabile deutscheRegierung als Voraussetzung für Gespräche zwischen Merkel und Macronüber den Zusammenhalt in Europa: "Dafür brauchen Sie einehandlungsfähige, mit Mehrheit ausgestattete Regierung. Sonst wird dasnichts." Er selbst habe sich 2013 zu sehr auf Innenpolitikkonzentriert und das europapolitische Kapitel nicht im Blick gehabt:"Ich glaube, das war ein Fehler", so Gabriel. Es sei eineAngelegenheit, die nicht er zu entscheiden habe, aber "schon alleindie Herkunft von Martin Schulz macht es logisch, dass die nächsteKoalitionsvereinbarung einen sehr starken Anteil Europapolitik hat."Pressekontakt:Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Clara BluhmUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 2176Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: clara.bluhm@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell